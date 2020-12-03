Экономист рассказал о возможном ответе Беларуси на западные санкции

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор Белгосуниверситета, экономист Михаил Ковалев рассказал газете "СБ. Беларусь сегодня" о возможных вариантах ответа Беларуси на санкции стран Запада, сообщает БЕЛТА.

"Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса - миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары - от сыров и виски до красок. Украина также присоединилась к антибелорусским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской "горючкой". А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет, - уверяет Михаил Ковалев. - Что касается балтийских стран, которые идут даже впереди Евросоюза и первыми вводят против нас политические санкции, то хочу отметить, что экономических ограничений против Беларуси они никогда не применяли. Потому что понимают, что получат адекватный ответ. Например, в виде переориентации грузов из их портов на российское направление. Конечно, это потребует времени и будет менее выгодным для нас, но потери для них окажутся куда более ощутимыми. Кроме того, вы же знаете решительность нашего Президента. Если экономические санкции против Беларуси будут существенными, он может дать команду, например, перекрыть нефтепровод и газопровод в канун зимы. "Северный поток - 2" еще не построен. Поэтому я не думаю, что санкции против нас в итоге будут столь существенными, как это обсуждается".

По мнению профессора, экономические санкции (равно как и призывы к забастовкам) призваны вызвать у населения недовольство властями. "Но я думаю, люди уже начинают понимать, что вот эти четыре месяца политической нестабильности наносят такой урон белорусской экономике, а значит, белорусскому благосостоянию, что пройдет еще пару месяцев и люди будут вспоминать двадцать последних лет как лучшие свои годы в экономическом плане", - считает Михаил Ковалев.

Он также уверен, что главная цель Литвы и Польши - вырвать Беларусь из союза с Россией и замкнуть цепь из Молдовы и Украины, добавив Беларусь. "Эта цепь должна изолировать Россию. Наша же цель - стать не враждебным России изолятором, а мостом между ЕС и Евразийским экономическом союзом", - резюмирует экономист. -0-