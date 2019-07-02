Экс-глава МИД: Беларусь - одно из немногих по-настоящему суверенных государств в Европе

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь - одно из немногих в Европейском регионе по-настоящему суверенных государств. Такое мнение в беседе с журналистами накануне Дня Независимости высказал бывший министр иностранных дел Беларуси Иван Антонович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - суверенное государство, одно из немногих суверенных в Европе, - сказал Иван Антонович. - Если говорить откровенно, то сегодня полный суверенитет принадлежит, скорее всего, России и Беларуси. Есть суверенитет, есть полноценное государство, есть народ, который уверенно смотрит в будущее. Есть власть, которая контролирует ситуацию. Да, есть проблемы, но как раз наличие проблем говорит о том, что государство работает, выявляет их и решает".

Касаясь существующих проблем, экс-глава МИД Беларуси отметил, что они лежат в экономической плоскости. "Проблемы те же самые, что и у других молодых государств: развивать экспорт, чтобы больше продавать того, что производим, - добавил он. - Беларусь - одна из немногих 15 республик постсоветского пространства, которая торгует готовой продукцией. Это большая конкуренция, но все-таки шаг за шагом Беларусь реализует свои экономические планы".-0-