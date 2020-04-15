Эксперт: историческая политика Беларуси увязана с информационным нейтралитетом

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая политика Беларуси увязана с информационным нейтралитетом. Оба этих понятия нашли отражение в Концепции информационной безопасности, принятой в Беларуси в прошлом году. Таким наблюдением во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" в пресс-центре БЕЛТА поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Игорь Валаханович.

Игорь Валаханович

Аналитик пояснил, что информационный нейтралитет не равен пассивности, желанию отсидеться. "Это невозможность использовать наше информационное пространство как площадку для проведения агрессивных действий", - сказал он. Игорь Валаханович обратил внимание, что в соседних странах историческая политика "носит порой навязчивый характер, когда через свой исторический нарратив они пытаются навязать некие идеи и интегрировать их в информационную плоскость".

Сергей Клишевич

Такую точку зрения аналитик БИСИ высказал, оппонируя члену Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергею Клишевичу, который считает, что историческая политика Беларуси имеет оборонительный характер. "Историческая политика сопредельных государств носит наступательный характер, они стараются влиять на нас и другие соседние страны. Мы же по большей части оправдываемся за какие-то факты, которые нам пытаются навязать сегодня. Каких-то вбросов в информпространство соседних государств с нашей стороны нет, такой задачи мы перед собой не ставим", - отметил депутат.

Он выразил обеспокоенность, что через социальные сети, телеграмм-каналы оказывается влияние на белорусскую молодежь. "Уже, наверное, настает время, когда нам нужно тоже думать над тем, как более жестко обороняться. Не допускать каких-либо чуждых идей, которые действительно влияют на молодежь, а значит, на наше будущее", - полагает парламентарий.-0-

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