Эксперт: мирное сопротивление - иллюзия, его настоящая цель - кровопролитие для свержения власти

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мирное сопротивление во время попыток цветных революций всегда является лишь иллюзией, его настоящая цель - спровоцировать кровопролитие для свержения действующей власти. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

"Теория цветных революций однозначно дает понять, что так называемое мирное сопротивление - это все только иллюзия, - сказал эксперт. - Ни одна настоящая революция не делалась исключительно за счет технологии мирного сопротивления, которое воспевает Джин Шарп в своих известных методичках. Для того чтобы свергнуть легитимную власть, оппозиции всегда приходится применять силу, чтобы было кровопролитие, чтобы были сакральные жертвы. Для этого оппозиция будет прилагать все усилия, направленные на провоцирование представителей государства и его силовых структур".

По мнению Павла Фельдмана, угроза для общественной безопасности в Беларуси сохраняется, а может быть даже и возрастает. "Поскольку оппозиция от мирных акций, о чем она уже откровенно заявила, переходит к формированию вооруженных отрядов так называемой самообороны, - сказал он. - И очевидно, что эти люди готовятся применять силу в отношении представителей власти".

"Чем будут заниматься эти так называемые отряды самообороны, понятно: они будут отбивать наиболее активно проявивших себя в протестных акциях людей, которые нарушили закон, - продолжил эксперт. - Как это происходит, мы видели в Telegram-каналах: подходят сотрудники правоохранительных структур, предъявляют к человеку законные претензии и тут же подбегает группа молодчиков, которая нападает на человека в погонах. В этой связи мне кажется очень важным отметить эту привилегию власти на применение силы в рамках закона: если власть ощущает себя легитимной, у нее есть все основания стоять на страже закона и порядка. И к протестующим, которые нарушают закон, которые идут на сотрудника силовых структур с оружием или собираются на него напасть при помощи каких-то других средств, надо применять соответствующие меры".

Говоря о позиции Запада в событиях в Беларуси, Павел Фельдман отметил: она точно такая же, какой была по отношению к украинским событиям, к арабской весне. "Запад всегда встает на сторону так называемой либеральной оппозиции, чья идеология совпадает с западным мейнстримом, - указал он. - Поэтому Тихановская и те силы, которые с ней ассоциируются, могут восприниматься как единый антироссийский и антибелорусский фронт, чьи интересы ровно те же самые, какими они были с 1991 года: добить остатки постсоветской солидарности, сделать так, чтобы вокруг России образовался пояс лояльных Западу государств, которые постепенно будут вступать в ЕС, НАТО и таким образом формировать вокруг нее, что называется, негативное политико-экономическое поле, с тем чтобы и Россию тоже дожать".-0-