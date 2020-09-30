Эксперт: обострение в Нагорном Карабахе - одно из следствий попытки цветной революции

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является одним из следствий недавней попытки цветной революции в Армении. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал известный российский политолог Сергей Михеев.

Эксперт напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе длится уже не одно десятилетие, но сейчас ситуация опять вернулась в очень горячую фазу с применением авиации, артиллерии, танков и т.д. По его мнению, масштаб противостояния стал гораздо больше в первую очередь из-за вмешательства в конфликт третьих сил."Плюс ко всему прочему - внутренняя нестабильность в Армении, где произошло подобие цветной революции, - указал Сергей Михеев. - Она могла спровоцировать внешний фактор на то, чтобы начать эту операцию. Любая внутренняя нестабильность ослабляет государство, внутренние разногласия делают государственную систему более слабой, и это всегда провоцирует внешний фактор, особенно если есть такая ситуация, похожая на карабахскую".

Политолог подчеркнул, что нынешний конфликт может привести к дестабилизации ситуации в Закавказье и это не сулит ничего хорошего всем живущим в этом регионе народам."Переговорный процесс давно находится в тупике, - считает эксперт. - Главная проблема в том, что позиции Еревана и Баку абсолютно не совместимы. И привлечение различных посредников, к примеру, в лице американцев или французов не дало абсолютно никаких результатов. С одной стороны, все говорят, что нужен переговорный процесс, но с другой стороны, надо признать, что шансы этого переговорного процесса решить проблему невысоки. Но и военного решения этой проблемы просто не существует, баланс сил этого не позволяет сделать. В итоге будут гибнуть люди, будут разрушаться города и села, а ситуация не придет к какому-то взаимоприемлемому решению. Выход все равно один: остановить боевые действия для того, чтобы люди не гибли".

Сергей Михеев отметил, что в свое время Россия предлагала такой выход: ввести в зону боевых действий российских миротворцев с мандатом ОБСЕ, которые разъединяли бы стороны."Но тогда, опасаясь усиления влияния России на Южном Кавказе, это решение западные страны заблокировали, - констатировал он. - В результате армянская и азербайджанская стороны непосредственно соприкасаются друг с другом, и это ведет к постоянным обстрелам, а сейчас - к возобновлению военного конфликта. А если бы там находились миротворцы, которые заинтересованы, чтобы войны не было (а российские миротворцы в этом заинтересованы), я думаю, это могло бы эту ситуацию ввести по крайней мере в переговорное русло".

"Для России этот конфликт опасен тем, что война разгорается на ее границах, - подчеркнул эксперт. - Кстати говоря, я считаю, что за этим обострением могут стоять какие-то третьи силы, которые используют его для выдавливания России из Закавказья. И это я увязываю в один ряд с событиями в Беларуси. Потому что стратегия создавать очаги напряженности на границах России настолько очевидна, что отрицать ее бессмысленно. Большая геополитическая игра никуда не уходит, просто меняется повод".-0-