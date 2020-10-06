Эксперт предположил, где в ближайшие месяцы будут предприняты попытки цветных революций

6 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ближайшем будущем попытки совершить цветные революции будут предприняты в нескольких постсоветских странах, конечной целью всего этого процесса является Россия. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА российский специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий, член Общественный палаты РФ Александр Малькевич.

"Сейчас идет строительство настоящей дуги нестабильности вокруг России, - сказал Александр Малькевич. - Прибалтика - с ней понятно, это перманентная зона напряжения с постоянными воплями о том, что якобы вот-вот уже российские танковые части входят туда. С Украиной тоже понятно, причем все можно было бы нормализовать, но идет искусственное нагнетание. В Беларуси активно пытались разжечь цветную революцию. Теперь Кыргызстан. Но и это, к сожалению, еще не все. 1 ноября состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идет выбор между белорусским и украинским сценарием, об этом совершенно открыто говорится. 11 октября - выборы президента Таджикистана, в конце октября - парламентские выборы в Грузии. И в Закавказье мы видим, что сейчас происходит. Если все это расчертить на карте, становится понятно, что идет согласованный план, общий сценарий, просто везде применяются свои техники, свои технологии".

Эксперт обратил внимание, что очаги напряженности создаются с использованием специальных социальных технологий. "Они были обкатаны в Беларуси: речь идет о целой сетке базирующихся в Польше Telegram-каналов со своей аудиторией и своими целями и задачами, - указал он. - Потом эта сетка пришла в Россию, в одном из Telegram-каналов, например, публикуются конкретные инструкции по протестным акциям, макеты листовок и т.д. Теперь такой канал появился отдельно и для Кыргызстана. Но наивно считать, что именно польские спецслужбы сделали такой отдельный канал для Кыргызстана. Нет, это сделали западные спецслужбы, чтобы поджечь ситуацию. Теперь осталось засечь время, когда этот Telegram-канал появится в Молдове и начнет действовать по отработанным технологиям".

"И нужно сказать честно, что в 2021 году все это ждет Россию. Все, что мы видим в Кыргызстане, Беларуси, увидим в Молдове и Таджикистане, будет реализовываться в России, идет отработка технологий", - подчеркнул Александр Малькевич.-0-