Эксперт: протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины, заявил во время онлайн-встречи в международном медиаклубе "Формат А-3" эксперт Украинского института политики по вопросам безопасности Сергей Шабовта, сообщает БЕЛТА.

"Для Украины это были абсолютно узнаваемые постановки. Зигующая молодежь, масса других моментов. Мы это очень тяжело пережили. В отличие от Беларуси, украинская власть на те моменты майдановских и постмайдановских событий не способна была повлиять. Служба безопасности Украины не смогла оценить и увидеть ту подготовку, которая осуществлялась", - сказал Сергей Шабовта.

Эксперт отметил слаженную работу белорусских правоохранителей. "Вопрос в противодействии. Это качество правоохранительной системы. Все это позволило принимать решения, вычленять криминальных и радикальных лидеров и работать с ними. Что в значительной степени позволило снять градус преступного характера. Не было погромов, как у нас. У нас центр был разорен. Я отношу это к заслугам правоохранительной системы", - добавил он.-0-

В Украине часть власти участвовала в госперевороте, Беларусь не пошла по этому пути - эксперт "Власть в Беларуси оказалась более монолитной, более консолидированной. Не было предательства силовых органов - то, что мы наблюдали в Украине и других странах", - сказал представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины в Греции Кирилл Барашков.