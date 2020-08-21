Эксперт: противники белорусской власти сменили тактику и не хотят показывать желание оторвать Беларусь от России

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Противники белорусской власти сменили тактику и не хотят показывать свое истинное стремление оторвать Беларусь от России, выйти из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Белорусская так называемая оппозиция довольно четко работает по методичкам, - сказал Алексей Мухин. - В какой-то момент необходимо было опробовать, взломать ситуацию и использовать антироссийские лозунги или лозунги выхода из состава Союзного государства. Но когда это встретило сопротивление, была просто сменена тактика, а стратегия осталась прежней - вырывание Беларуси из российско-белорусского комплекса отношений".

По мнению эксперта, в случае реализации такого сценария Беларусь может ожидать следующее: "Полная потеря политической суверенности, деградация экономики, перевод экономики и самого государства на статус дотационного региона Европейского союза либо США". -0-