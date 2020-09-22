Эксперт: разговоры о европейском безвизе для белорусов - манипуляция и игра на чувствах

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разговоры о возможном введении Евросоюзом безвизового въезда для граждан Беларуси являются ни чем иным как игрой на чувствах простых белорусов. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал генеральный директор российского Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

"Предложение о полном безвизе для белорусов - это такая манипуляция и игра на чувствах простых белорусов, - сказал Сергей Рекеда. - Им внушается идея, что это якобы возможно сейчас по какому-то щелчку пальцев. Де-факто мы понимаем, что этого не будет. Если бы Евросоюз хотел на самом деле ввести безвиз для белорусов, это было бы сделано еще до президентских выборов".

Эксперт напомнил, что диалог по визовым вопросам между Беларусью и Евросоюзом длится уже не первый год. После напряженных переговоров были достигнуты некоторые подвижки, в частности, снижена стоимость шенгенской визы для белорусских граждан. Предложение же о полном безвизе он назвал нереальным. "Это инициатива лишь отдельных членов ЕС, и все понимают, что смысл этого заявления - в самом заявлении, а не в каком-то реальном действии", - уверен Сергей Рекеда.

Со стороны Евросоюза на Беларусь оказывается давление, констатировал он. "Оно не такое активное и прямое, как было в Украине в конце 2013 - начале 2014 года: перед белорусами не ставят напрямую вопрос геополитического выбора, по крайней мере на высшем европейском уровне. В Беларуси Запад продолжает тактику мягкого вовлечения и, собственно, вопрос с визами - это как раз один из таких инструментов, чтобы показать: мы друзья белорусского общества. А то, что это несбыточные и нереалистичные обещания и заявления, - уже вопрос вторичный для европейских политиков", - сказал эксперт.

"Элита Евросоюза не заинтересована в развитии равноправного гуманитарного и культурного диалога, ей это неинтересно. Все, что ее интересует, - собственность внутри стран Восточного партнерства, рынки сбыта. И в политическом плане - это подчиненное положение, чтобы поставить эти страны в фарватере западной политики. А простые общечеловеческие проблемы ее не волнуют", - резюмировал директор российского Центра изучения перспектив интеграции.-0-