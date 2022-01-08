Эксперт: задача миротворцев ОДКБ - обеспечить силам безопасности Казахстана надежный тыл

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача миротворцев ОДКБ - обеспечить силам безопасности Казахстана крепкий и надежный тыл, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, сообщает БЕЛТА.

"Задача подразделений ОДКБ - обеспечить крепкий, надежный тыл и инфраструктуру для тех сил, которые есть в распоряжении Токаева", - сказал Николай Межевич.

По его словам, есть несколько задач, которые одновременно решать очень сложно. "Сложно одновременно охранять стратегические объекты и наводить порядок на улицах, по которым бегают мародеры, - отметил эксперт. - Так вот мародерами, провокаторами должны заниматься силы безопасности и армия Казахстана, зная, что оружейные склады, вокзалы, аэродромы, мосты надежно прикрывают их братья по оружию из стран, входящих в ОДКБ".-0-