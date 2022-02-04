Эксперт: западные СМИ делают хайп на учениях "Союзная решимость"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные СМИ делают хайп на учениях "Союзная решимость", заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Дело в том, что все решают свои задачи. А западные СМИ в первую очередь гонятся за рейтингами. Это факт. И в этом отношении обычное рутинное объяснение, что это текущая деятельность, западные СМИ не устраивает. Потому что какой хайп можно поймать? Никакого. Поэтому они берут и притягивают за уши самые радикальные версии объяснения этого. Но помимо западных средств массовой информации очень грамотно и эффективно работает разведка, которая сейчас раскручивает тему о якобы готовящемся вторжении России в Украину. Вот это тема номер один. Она используется в самых высших сферах для оказания давления на Россию и Беларусь теперь уже", - сказал Андрей Манойло.

Политолог подчеркнул, что это тема спекулятивная. "И в этом отношении любое событие западные специалисты по информационным операциям стремятся подтянуть для ее развития. Показать, что якобы это еще одно подтверждение того, что все-таки вторжение планируется. Не сегодня-завтра оно произойдет. А если все-таки завтра оно не произойдет, это великая заслуга Байдена, Белого дома, которые остановили российскую агрессию за секунду до ее начала", - добавил он.-0-

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