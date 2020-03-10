Эксперты предлагают преобразовать местное самоуправление и усилить партии при изменении Конституции

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При совершенствовании Конституции целесообразно заняться преобразованием местного управления и самоуправления, усилить роль партий. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказали эксперты, сообщает БЕЛТА.

Заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич, рассуждая о том, что можно было бы изменить в Конституции сегодня, предложил "заняться существенным преобразованием местного управления и самоуправления". "Это позволит придать новые импульсы участию граждан в управлении делами государства. Можно было бы также расширить полномочия местных Советов с точки зрения формирования экономической базы, подумать и о контрольных полномочиях парламента. Здесь много надежд на Совет Республики", - сказал эксперт.

"Зачастую принятие многих непопулярных в обществе мер глава государства берет на себя. Это характеризует статус и ответственность Президента, его отношение к решению проблем. Глава государства не уходит от личной ответственности и старается должным образом сам наладить в государстве всю работу. Но также важно усилить роль парламента, повысить роль субъектов законодательной инициативы", - добавил Григорий Василевич.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич согласился с необходимостью пересмотра полномочий местных органов власти и, возможно, введения системы выборов их руководителей. "Но, объяви такие выборы сегодня, в них победит тот, кто богаче. Обязательно необходимы защитные механизмы от таких ситуаций. Избежать подобного риска позволяют политические партии и развитая политическая система страны. На мой взгляд, изменениями в Конституцию мы должны усилить роль политических партий и вообще политических институтов. И сделать наш парламент более партийным", - считает депутат.

"Для этого выборы должны проводиться не по одномандатным округам, а по смешанной системе либо же по партийным спискам, - продолжил он. - Укрепление партий позволит создать механизмы для дальнейшего усиления и институтов власти, и местных органов власти, а значит, суверенитета и независимости страны.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин обратил внимание, что процесс внесения изменений в Конституцию - это не только юридическая процедура, но и мощная идеологическая кампания. "Сам ход внесения изменений в Конституцию - вне зависимости от того, будут они учтены или нет, - это очень важный политический процесс. Он активизирует гражданскую ответственность людей, позволяет учесть мнения, имеющиеся в обществе. А это действительно повышает политическую культуру и позволяет провести определенную ревизию пройденного пути не только в юридическом плане, но и в политико-культурном", - подчеркнул он.-0-