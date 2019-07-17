Эксперты считают инициативу "Хельсинки-2" необходимой для общеевропейской безопасности

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Инициатива "Хельсинки-2" необходима для обеспечения общеевропейской безопасности. Речь об этом шла на экспертной сессии "Приоритеты развития Союзного государства" на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Ассоциации международных исследования им. А.А Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко проанализировал позицию Союзного государства в целом и Беларуси и России в частности на международной арене. "Тернистый путь к общеевропейской безопасности не минует "Хельсинки-2". На фоне развала системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями тем более необходимо действовать консолидированно и согласованно", - убежден эксперт.

Он отметил, что в условиях быстро меняющейся ситуации в мире сложно предсказать, какие общие вызовы совместной безопасности появятся в ближайшие годы. "Но что мы можем сделать - это увеличивать стрессоустойчивость Союзного государства", - сказал Алексей Громыко.

"Повышение производительности труда, инвестиции в человеческий капитал, науку, молодежную политику - очевидные требования времени", - пояснил он. Эксперт добавил, что Беларуси и России нужно вместе искать оптимальные пути по встраиванию в мегапроект "Пояс и путь", который сулит большие дивиденды.

Как сообщалось, дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса в ОБСЕ предложил начать Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году.-0-