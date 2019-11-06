Эксперты согласовали проект новой Концепции дальнейшего развития Содружества

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и плана основных мероприятий по ее реализации состоялось в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Экономического Суда Содружества, Совета командующих пограничными войсками, Совета министров внутренних дел и Исполкома СНГ.

Эксперты рассмотрели поступившие от государств предложения и замечания к проектам документов. По итогам встречи было решено считать согласованным на экспертном уровне проект Концепции дальнейшего развития СНГ. Работа над планом основных мероприятий по ее реализации будет продолжена на следующем экспертном заседании, которое состоится в январе 2020 года в Минске.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года с целью повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества. Документ предусматривает эволюционное совершенствование Содружества, сохранение его многопрофильного характера, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

Решение о начале работы по актуализации Концепции было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле 2018 года в Минске. При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия.-0-