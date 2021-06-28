Эксперты согласовали проект положения о молодежной столице СНГ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты государств - участников Содружества Независимых Государств согласовали проект положения о международном проекте "Молодежная столица СНГ". Документ решено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло сегодня по видео-конференц-связи, приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и Исполнительного комитета Содружества. Эксперты рассмотрели и доработали проект положения с учетом поступивших от государств замечаний и предложений.

Цель международного проекта "Молодежная столица СНГ" - активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития. Предполагается, что проект будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. При этом основными критериями отбора молодежной столицы будут наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь и необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ получит возможность принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств - участников СНГ.-0-