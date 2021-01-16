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16 января 2021, 10:03

Эксперты: Всебелорусское народное собрание - проявление прямой и непосредственной демократии

Фото из архива
Фото из архива
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - проявление самой что ни есть прямой и непосредственной демократии. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился профессор БГУ, доктор экономических наук Валерий Байнев.

"Надо четко понимать, что на Западе истинной демократии давно нет. Соединенные Штаты наглядно показывают всему миру это, превратившись из оплота демократии в оплот тоталитаризма. И все наши беглые, уехав на Запад, естественно, принимают западные правила игры. Там власть олигархии, сверхкрупного капитала. При этом суперолигархические структуры совершенно не приемлют страны, в которых еще осталась демократия, - уверен профессор. - Всебелорусское народное собрание - как раз проявление самой что ни есть прямой и непосредственной демократии. Не удивительно, что наши беглые на Западе немедленно "переобуваются" и начинают вести атаку на подлинную демократию, настоящее народовластие, неприемлемое для крупного капитала. По сути, попытки дискредитации ВНС - это политический заказ на уничтожение народовластия на планете".

Председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик напомнил, что Всебелорусское народное собрание - это обсуждение важных вех развития нашей страны. "Эта форма применяется уже в течение десятилетий. И те, кто сегодня выступает против проведения такого собрания, в первую очередь выступают против социальной стабильности и общественного диалога в белорусском обществе. Их это не устраивает, они не готовы садиться за стол переговоров. Когда человек проживает на территории другого государства, получает поддержку от его политиков и силовых структур, его мнение в любом случае будет ангажированным. И в первую очередь оно будет совпадать с интересами той страны, которая его финансирует", - подчеркнул политолог.

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в свою очередь считает, что лавина критиканства вокруг ВНС еще раз подтверждает его чрезвычайную значимость. "Происходящее сегодня вокруг Всебелорусского народного собрания, попытки его дискредитации лицами белорусского протеста, находящимися за рубежом, еще раз подтверждают тот факт, что всенародный форум действительно является знаковым событием в общественно-политической жизни нашего государства - как с точки зрения тех вопросов, которые будут вынесены на его обсуждение, так и с позиции определения стратегии и тактики развития нашего государства", - резюмировал молодой парламентарий.-0-

Егор Макаревич. Фото из архива
Егор Макаревич. Фото из архива

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