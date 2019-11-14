Эквадор заинтересован в продолжении сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче и новых проектах

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадор заинтересован в продолжении сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче и подготовке новых проектов. Об этом было заявлено на встрече посла Беларуси в Эквадоре Николая Овсянко с главой Администрации Президента Эквадора Хосе Агусто Брионесом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Хосе Агусто Брионес и Николай Овсянко. Фото МИД

Николай Овсянко акцентировал заинтересованность белорусской стороны в развитии конструктивных и динамичных отношений с Эквадором в политической и экономической сферах, а также в области культуры и туризма. Посол Беларуси отметил необходимость поступательного продолжения работы по наращиванию и диверсификации взаимной торговли с учетом значительных перспектив по реализации существующих совместных проектов в сфере нефтедобычи, а также по налаживанию сотрудничества в области машиностроения, геологоразведки, добычи полезных ископаемых, информационных технологий.

Посол также предложил активизировать механизм белорусско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой предполагается провести в Минске.

В свою очередь Хосе Агусто Брионес отметил, что эквадорская сторона заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефтедобычи и подготовке новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства и высоких технологий.-0-