Елфимов: интеграция должна строиться исходя из потребностей, а не в режиме реагирования на угрозы

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция должна строиться исходя из потребностей, а не в режиме реагирования на угрозы. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Вадим Елфимов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Нужно не строить наш союз в режиме реагирования на внешнюю угрозу. Это само собой, но самое главное - это наша внутренняя потребность в этом объединении. Это обеспечивает нам экономический рост, политическую самостоятельность, перспективы в будущем", - сказал Вадим Елфимов.

По его словам, постсоветское пространство обладает огромным потенциалом, но использует его лишь на половину, и то, опираясь на советское наследство. "По сути дела, мы сейчас используем 50% бывшего советского экономического потенциала. Если мы вернем 100%, то станем мощнейшей державой. А объединив Евразию, мы станем главнейшей силой в мире. Соединенным Штатам Америки придется уплывать за океан, европейцам придется решать вопрос "С кем мы?", - заявил политолог.-0-