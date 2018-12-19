Ермолович: дальнейшая гармонизация налогового законодательства Беларуси и РФ требует допобсуждения

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по гармонизации налогового законодательства Беларуси и РФ будет продолжена, дальнейшие шаги требуют дополнительного обсуждения. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшая гармонизация или унификация налогового законодательства, как предложено российской стороной, требует дополнительного обсуждения, понимания того, что же закладывается в эту тему российскими коллегами", - отметил Максим Ермолович.

Он добавил, что Беларусь не отказывается от этой работы, которая ведется и в ЕАЭС, поскольку она вытекает из обязательств по договору о создании Союзного государства. "Она велась и будет продолжена в будущем", - подчеркнул глава Минфина.

Максим Ермолович добавил, что налоговые системы Беларуси и России близки. "Есть некоторые различия в ставках отдельных налогов, различия в налоговых льготах. Но это работа стандартная для любого государства. Гармонизация не означает унификацию всего законодательства. У каждой страны есть свои приоритеты государственной экономической политики. В зависимости от этих приоритетов выстраивается внутреннее налоговое законодательство", - сказал министр. По "внешнему контуру" страны работают в одинаковых условиях: таможенные тарифы синхронизированы. То же касается порядка взимания косвенных налогов в отношении экспортируемых товаров.-0-