Ермошина будет наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусского Центризбиркома будут наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана, которые пройдут 9 июня. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина рассказала, что наблюдать за выборами от ЦИК будет она и член комиссии Ирина Целиковец. Представители ЦИК отправятся в Казахстан в пятницу, 7 июня. В субботу они посетят избирательные участки, оценят их готовность. Запланирована также встреча с руководством Центризбиркома Казахстана.

Наблюдать за выборами Лидия Ермошина будет как член миссии СНГ и как приглашенный ЦИК Казахстана эксперт.-0-