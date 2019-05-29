Ермошина будет наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусского Центризбиркома будут наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана, которые пройдут 9 июня. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Лидия Ермошина рассказала, что наблюдать за выборами от ЦИК будет она и член комиссии Ирина Целиковец. Представители ЦИК отправятся в Казахстан в пятницу, 7 июня. В субботу они посетят избирательные участки, оценят их готовность. Запланирована также встреча с руководством Центризбиркома Казахстана.
Наблюдать за выборами Лидия Ермошина будет как член миссии СНГ и как приглашенный ЦИК Казахстана эксперт.-0-
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