Ермошина: досрочное голосование является удобной и эффективной для избирателей формой

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование - удобная и эффективная для избирателей форма. Об этом сегодня в эфире Первого национального канала Белорусского радио заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

"Досрочное голосование очень эффективно. Если взять выборы 2016 года, то 31% избирателей проголосовал на выборах досрочно. Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем. И те, кто призывают отказаться, они не понимают всей технологии выборов. Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование - это общепринятый европейский опыт", - рассказала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о более широком использовании на избирательных участках прозрачных урн, председатель Центризбиркома отметила, что прозрачность выборов достигается не с помощью прозрачных ящиков, а посредством наблюдения за выборами. "У нас в среднем на каждом избирательном участке присутствует, зарегистрировано, аккредитовано, как правило, более 7 наблюдателей. Скажите: куда уже прозрачней. Что же касается ящиков, они у нас есть. В Витебской области около 70% - это ящики прозрачные, в Минске около 50%, мало, конечно, в Могилевской области. Все равно, я бы не сказала, что количество жалоб в Витебской области меньше, чем в Могилевской. Если говорить о демократичности выборов, то в Могилевской области они всегда альтернативные, а в Витебской - не всегда. Поэтому у нас часто какую-то атрибутику связывают и с эффективностью власти, и с демократичностью выборов. Это не так. Все зависит, во-первых, от людей, которые организуют выборы, от их сознания и, конечно, от самих избирателей и кандидатов", - добавила Лидия Ермошина.-0-