Ермошина: кампания отличалась волнообразной активностью

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания получилась неоднородная, с волнообразной активностью, а во время досрочного голосования включала периоды, напоминающие черный пиар. Такими впечатлениями о ходе голосования поделилась председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

В эту кампанию было несколько резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление либо со стороны наблюдателей, либо так называемых независимых СМИ. "Это, скорее, черный пиар и давление. Все это акции", - считает Лидия Ермошина. Она привела свои наблюдения: первый день досрочного голосования был тихий, а во второй и третий была повсеместная вспышка скандалов. "Как будто есть какой-то режиссер, который дал команду "фас". А потом снова спокойный, нормальный день", - сказала Лидия Ермошина.

В целом она отметила, что не бывает двух одинаковых кампаний. Тем более что сейчас всем заправляют информационные технологии, традиционный формат проведения выборов в душевной атмосфере все больше разбавляется активностью в интернете, где молодежь предпочитает искать информацию и общаться.-0-