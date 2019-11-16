Ермошина: на выборах в парламент аккредитовано рекордное количество международных наблюдателей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва аккредитовано самое большое количество международных наблюдателей за последние 10 лет, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина во время встречи с представителями миссии наблюдателей от СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день 1032 международных наблюдателя работают на парламентских выборах. Самая большая миссия наблюдателей от СНГ - 475 человек, - сказала Лидия Ермошина. - Я думаю, что ничего не скроется от глаз наблюдателей".

По словам председателя ЦИК, на сегодняшний день также уже аккредитовано 28 тыс. национальных наблюдателей. "Думаю, что завтра это количество увеличится. Потому что традиционно у нас около 40 тыс. национальных наблюдателей работают на выборах", - отметила она.-0-