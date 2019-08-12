Ермошина рассказала о новациях избирательной парламентской кампании-2019

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала в эфире Первого национального канала Белорусского радио о новациях, которые будут использованы на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.
Одно из новшеств касается голосования людей с ограниченными физическими возможностями. "Это, кстати, сейчас применяется и в других государствах. Для колясочников, которые будут голосовать на избирательных участках, а не на дому, будут предусмотрены специальные места для голосования: низкие парты или столы, чтобы человек мог въехать в кабину на коляске, либо будет специальный стол рядом с комиссией с выгородкой, что позволит проголосовать, сидя в удобном положении. Кроме этого, мы уже согласовали с нашими телекомпаниями возможность субтитрирования выступлений кандидатов в депутаты, чтобы тексты могли прочесть люди с нарушениями слуха. Разумеется, будут обязательно, как и ранее, предусматриваться трафареты для самостоятельного голосования слепых граждан. Будут предоставляться лупы для слабовидящих", - отметила Лидия Ермошина.
На всей территории страны также будет действовать приложение к мобильным телефонам. "Это после образования участков, за 60 дней до выборов, где избиратель, набрав свой адрес, получит ответ о том, где находится его избирательный участок, какой у него избирательный округ. Следовательно, уже потом он может в электронном виде посмотреть, поискать в интернете, дополнительно узнать о своих кандидатах в депутаты, которые будут идти по этому округу", - подчеркнула председатель Центризбиркома.-0-
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