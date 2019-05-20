Ертысбаев: у Казахстана нет и не будет альтернативы евразийской интеграции

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан твердо привержен развитию евразийской интеграции. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас абсолютно не было, нет и не будет альтернативы евразийской интеграции. Стратегическое изменение в подходах к Евразийскому союзу невозможно, - подчеркнул дипломат. - Мы шли и будем идти по этому пути. Мы будем расширять, выводить на новый качественный уровень Евразийский союз. Он будет привлекательным не только для бывших республик Советского Союза".

Ермухамет Ертысбаев напомнил, что в конце мая Нур-Султан примет юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Подробности проведения форума посол намерен обсудить на скорой встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Что касается Беларуси, у нас товарооборот - почти миллиард долларов, потому что свободный переток капиталов, собственности, товаров, даже рабочей силы. Это очень выгодно", - отметил посол.

Дипломат обратил внимание, что с оптимизмом смотрит на дальнейшее развитие ЕАЭС, и это не дежурные фразы. Посол вспомнил свою работу в Грузии. По его словам, наличие всевозможных тарифов и пошлин до сих пор мешает расширению взаимовыгодного сотрудничества с этой страной. "Поэтому у нас нет альтернативы Евразийскому союзу, - резюмировал Ермухамет Ертысбаев. - Мы живем в 21-м веке, когда государство, замкнутое в своей национальной скорлупе, - это уже прошлое".-0-