ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 сентября принял участие в открытии общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На полях общей дискуссии текущей сессии состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором. Собеседники договорились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС, в том числе для обсуждения всех чувствительных вопросов, находящихся на общей повестке дня.

Эймон Гилмор и Владимир Макей

Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Абдулазизом аль-Ассафом. Министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией, в том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, информационные технологии. Стороны условились содействовать интенсификации работы совместного белорусско-саудовского комитета по сотрудничеству, последняя встреча которого состоялась в 2016 году. Также обсуждены вопросы расширения взаимного дипломатического присутствия. Министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил приглашение в адрес главы внешнеполитического ведомства Беларуси посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.

Ибрагим Абдулазиз Аль-Ассаф и Владимир Макей

Состоялась также встреча Владимира Макея с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись информацией о предстоящих международных мероприятиях в своих странах. Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии "Восточного партнерства", которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона. Владимир Макей также проинформировал Яцека Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Беларусью и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии, что было позитивно воспринято польской стороной. Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по вопросам двусторонней и многосторонней повесток дня.

Владимир Макей и Яцек Чапутович

В контексте известных решений руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов Вооруженных сил США обе стороны обозначили принципиальные подходы по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европейском регионе.

На встрече с Владимиром Макеем министр иностранных дел Судана Асмаа Мохаммед Абдалла информировала о последних событиях во внутриполитической жизни своей страны, а также поблагодарила Беларусь за поддержку в деле построения мирного и стабильного Судана. Собеседники подробно обсудили совместные проекты, которые реализуются Беларусью в Судане, включая создание мясо-молочных предприятий, сборочных производств белорусской техники, а также добычу полезных ископаемых. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений, а также в более глубоком взаимодействии по всем направлениям, в том числе в формате совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Необходимость углубления белорусско-кипрского политического взаимодействия, а также расширения деловых контактов, обмена опытом по стимулированию развития малых и средних предприятий обсуждалась на встрече Владимира Макея с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом. Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству и политическим консультациям. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран отдельно обсудили вопросы развития взаимоотношений между Беларусью и Европейским союзом, включая предстоящие мероприятия по линии Беларусь-ЕС, а также взаимодействие между Беларусью и Кипром на многосторонних площадках.

Никос Христодулидис и Владимир Макей

Владимир Макей продолжает принимать участие в международных мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Выступление главы белорусской делегации на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи запланировано на 26 сентября.-0-

Фото МИД