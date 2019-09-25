ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 25 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:05 Житель Петриковского района пострадал, пытаясь потушить пожар в гараже Происшествия
10:03 Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов В мире
09:58 Женщина пришла на плановый осмотр к врачу, а ей сделали аборт Калейдоскоп
09:56 Автомобиль сбил 5-летнюю девочку в Ляховичском районе Происшествия
09:55 Белорусские и индийские ученые будут развивать сотрудничество в области наноматериалов Общество
09:50 Рапота: обсуждается идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском Общество
09:45 Волонтеры БРСМ благоустроят территорию храма Святого Архангела Михаила в Ветковском районе Регионы
09:40 ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН Политика
09:38 Бизнес Ростовской области заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью Экономика
09:34 Ростовская область будет использовать белорусский опыт в развитии животноводства Экономика
09:32 Конференция по развитию досудебного производства соберт в Новополоцке экспертов из четырех стран Регионы
09:30 Белорусские автобусы хорошо зарекомендовали себя в Ростовской области - губернатор Экономика
09:22 В Музее истории ВОВ 28 сентября презентуют фотоальбом и книгу о воинах-интернационалистах Общество
09:20 Волейболисты минского "Строителя" принимают участие в международном турнире в Чехии Спорт
09:09 Международный саммит по возобновляемым источникам энергии начал свою работу в Нур-Султане В мире
09:00 Белинвестбанк и БГТУ подписали договор о сотрудничестве Общество
08:57 На юге Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие В мире
08:52 На ЧЕ по волейболу среди мужских команд определились полуфиналисты Спорт
08:41 Около 20 научно-технических разработок представит БГУ на выставке в Пакистане Общество
08:36 Архивисты Беларуси и России обменяются опытом представления информации в интернете Общество
08:26 Гродненский областной драмтеатр представит одну из самых своих популярных комедий в обновленном виде Культура
08:19 БГПУ проведет "Гарбузовы фэст" в Минском районе Афиша
08:01 Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за скандала Калейдоскоп
07:52 Белорусский эндокринологический форум пройдет З-4 октября под Минском Общество
07:51 При землетрясении в Пакистане погиб 21 человек, более 320 ранены В мире
07:41 Макрон выступает за возобновление переговоров по Ирану В мире
07:37 Премьер-министр Японии призвал провести структурную реформу Совбеза ООН В мире
07:25 Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа В мире
07:15 Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет сегодня в БЕЛТА Экономика
07:02 Причины Второй мировой войны обсудят участники международной конференции в Гомеле Регионы
Все новости
Все новости
Политика
25 сентября 2019, 09:40

ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН

Владимир Макей на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото МИД
Владимир Макей на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото МИД

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 сентября принял участие в открытии общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На полях общей дискуссии текущей сессии состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором. Собеседники договорились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС, в том числе для обсуждения всех чувствительных вопросов, находящихся на общей повестке дня.

Эймон Гилмор и Владимир Макей
Эймон Гилмор и Владимир Макей

Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Абдулазизом аль-Ассафом. Министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией, в том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, информационные технологии. Стороны условились содействовать интенсификации работы совместного белорусско-саудовского комитета по сотрудничеству, последняя встреча которого состоялась в 2016 году. Также обсуждены вопросы расширения взаимного дипломатического присутствия. Министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил приглашение в адрес главы внешнеполитического ведомства Беларуси посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.

Ибрагим Абдулазиз Аль-Ассаф и Владимир Макей
Ибрагим Абдулазиз Аль-Ассаф и Владимир Макей

Состоялась также встреча Владимира Макея с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись информацией о предстоящих международных мероприятиях в своих странах. Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии "Восточного партнерства", которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона. Владимир Макей также проинформировал Яцека Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Беларусью и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии, что было позитивно воспринято польской стороной. Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по вопросам двусторонней и многосторонней повесток дня.

Владимир Макей и Яцек Чапутович
Владимир Макей и Яцек Чапутович

В контексте известных решений руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов Вооруженных сил США обе стороны обозначили принципиальные подходы по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европейском регионе.

На встрече с Владимиром Макеем министр иностранных дел Судана Асмаа Мохаммед Абдалла информировала о последних событиях во внутриполитической жизни своей страны, а также поблагодарила Беларусь за поддержку в деле построения мирного и стабильного Судана. Собеседники подробно обсудили совместные проекты, которые реализуются Беларусью в Судане, включая создание мясо-молочных предприятий, сборочных производств белорусской техники, а также добычу полезных ископаемых. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений, а также в более глубоком взаимодействии по всем направлениям, в том числе в формате совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Необходимость углубления белорусско-кипрского политического взаимодействия, а также расширения деловых контактов, обмена опытом по стимулированию развития малых и средних предприятий обсуждалась на встрече Владимира Макея с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом. Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству и политическим консультациям. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран отдельно обсудили вопросы развития взаимоотношений между Беларусью и Европейским союзом, включая предстоящие мероприятия по линии Беларусь-ЕС, а также взаимодействие между Беларусью и Кипром на многосторонних площадках.

Никос Христодулидис и Владимир Макей
Никос Христодулидис и Владимир Макей

Владимир Макей продолжает принимать участие в международных мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Выступление главы белорусской делегации на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи запланировано на 26 сентября.-0-

Фото МИД

Теги
встречи ЕС Макей ООН
Новости рубрики Политика
Эдгарс Ринкевичс. Фото из архива Глава МИД Латвии в октябре планирует посетить Минск
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте
Владимир Андрейченко. Фото из архива Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире
Фото из архива Инфоцентр ЦИК откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске
Лидия Ермошина. Фото из архива ЦИК получил от ПАСЕ предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Белинвестбанк и БГТУ подписали договор о сотрудничестве
Топ-новости
Картина дня: развитие торговли duty free, "Будпрагрэс-2019" и питание в школах
В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики
Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении
Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет сегодня в БЕЛТА
Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев
Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
Мария Мартынова завоевала серебро на ЧЕ по стрельбе в Италии
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1117,8
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске
В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением
Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов
Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.