ЕС приветствует большое политическое желание Беларуси вступить в ВТО - Паоло Гарзотти

12 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Европейский союз приветствует сильное политическое желание Беларуси вступить в ВТО. Это отметил заместитель постоянного представителя ЕС при ВТО Паоло Гарзотти на встрече с экспертами и журналистами, которая состоялась сегодня в Женеве (Швейцария) в штаб-квартире Постоянного представительства Европейского союза при Всемирной торговой организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим сильное политическое желание Беларуси присоединиться к Всемирной торговой организации. И это очень важный момент. Потому что если какая-либо страна только говорит о намерении вступить, но при этом нет политической воли, то процесс может затягиваться бесконечно", - констатировал он.

Заместитель главы Постоянного представительства ЕС при ВТО обратил внимание на то, что в настоящее время процесс вступления является достаточно сложным для стран-претендентов и требует серьезной адаптации национальных законодательств к фундаментальным основам ВТО.

"Двусторонние переговоры Евросоюза, все страны которого являются членами Всемирной торговой организации, ведутся с Беларусью по двум основным направлениям - торговля товарами и торговля услугами", - продолжил заместитель главы Постоянного представительства.

По словам Паоло Гарзотти, наиболее дискуссионными в двусторонних переговорах Беларуси с ЕС по торговле товарами являются такие темы, как лицензирование импорта, экспортные пошлины и имеющиеся запреты на экспорт ряда товаров. В многосторонних переговорах ЕС и Беларуси это темы фитосанитарных норм для сельхозпродукции и технических барьеров.

Представитель ЕС назвал одним из сложных моментов в переговорном процессе членство нашей страны в ЕАЭС, поскольку это предполагает необходимость согласовать свои обязательства с партнерами по интеграционному объединению. Кстати, с присоединением Беларуси ЕАЭС будет полностью состоять из членов ВТО.

Всемирная торговая организация в настоящее время объединяет 164 государства мира.

Встреча состоялась в штаб-квартире Всемирного экономического форума в Женеве в рамках Диалоговой программы, организованной фондом им. Конрада Аденауэра для расширения многостороннего диалога. Как отмечают организаторы, в современных условиях особенно важен конструктивный многосторонний диалог для обсуждение актуальных тем международной экономической повестки дня с целью достижения консенсуса.-0-

Фото Алины Гришкевич