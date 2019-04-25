ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз привержен скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства. Это было отмечено во время состоявшегося в Минске заседания координационной группы Беларусь - ЕС, сообщили БЕЛТА в представительстве Евросоюза в Беларуси.

"Делегации обсудили состояние дел в отношении приоритетов партнерства ЕС и Беларуси, которые, когда будут подписаны, ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и определят будущее сотрудничество на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по приоритетам партнерства ЕС-Беларусь", - рассказали в представительстве.

Также там отметили: "Европейский союз вновь подтвердил то значение, которое придает отношениям с Беларусью, и свою приверженность работе с Беларусью для обеспечения стабильного, демократического и процветающего будущего на благо ее народа".

Одна из сессий заседания была посвящена правам человека. "ЕС принял во внимание расширение сотрудничества Беларуси в рамках многосторонних форумов и продолжение двустороннего диалога по правам человека и согласился провести следующий диалог ЕС-Беларусь по правам человека 18 июня 2019 года в Брюсселе", - добавили в представительстве.

В контексте 10-й годовщины инициативы "Восточное партнерство" обсуждалась реализация 20 конкретных задач на период до 2020 года и подготовка к юбилейным мероприятиям.

Стороны изучили перспективы расширения отраслевого сотрудничества, в том числе в областях экономики и финансов, торговли, цифровой экономики, развития частного сектора, таможни, транспорта, сельского хозяйства, окружающей среды, образования и молодежи, труда, занятости, социальной защиты, исследований и инноваций. Участники дискуссии также обсудили сотрудничество в области статистики, подчеркнув ее важность в формировании политики, основанной на фактических данных.

"В контексте дальнейшего продвижения контактов между людьми, молодежных и деловых обменов ЕС и Беларусь приветствовали прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии и обсудили вопросы реализации своего партнерства по мобильности", - информировали в представительстве ЕС.-0-