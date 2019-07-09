ЕС заменит главу представительства в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила сегодня о ротации глав представительств за рубежом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

В частности, глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин номинирована на аналогичную должность в Армении. Ее пост должен занять Дирк Шубель. Сейчас он возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Всего в списке ротаций значится 43 кандидатуры. Они будут официально назначены после получения агремана.-0-