ЕС заменит главу представительства в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила сегодня о ротации глав представительств за рубежом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.
В частности, глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин номинирована на аналогичную должность в Армении. Ее пост должен занять Дирк Шубель. Сейчас он возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.
Всего в списке ротаций значится 43 кандидатуры. Они будут официально назначены после получения агремана.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2971 BYN
|2.293 BYN
|2.299 BYN
|USD
|2.0498 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.206 BYN
|3.216 BYN