ЕС ждет от белорусской стороны определения даты встречи высокого уровня по линии "Восточного партнерства"

22 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Европейский союз ждет от белорусской стороны определения конкретной даты проведения встречи высокого уровня по линии "Восточного партнерства" в Минске, которая запланирована на осень 2019 года. Об этом сообщила сегодня журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали предложение белорусской стороне и ожидаем ответа (по поводу даты. - Прим. БЕЛТА), чтобы верховный представитель также могла присутствовать на встрече", - пояснила Андреа Викторин.

По ее словам, главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства". "Это четыре главные области сотрудничества, такие как более сильная экономика, более тесные связи и возможность построения таких связей, более эффективное управление и более сильное общество. Мы хотим услышать мнение и отношение всех стран - участниц "Восточного партнерства", - добавила она.

Беларусь и ЕС активно сотрудничают в "Восточном партнерстве". В частности, в мае в Брюсселе проходила встреча министров иностранных дел и конференция высокого уровня, посвященные 10-летию ВП. Беларусь представлял министр иностранных дел Владимир Макей.-0-