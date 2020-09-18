"Есть и радикальные меры" - Макей рассказал, какими санкциями Беларусь может ответить ЕС

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что если Евросоюз введет санкции против Беларуси, то страна будет вынуждена принять ответные меры. "Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран - членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза", - заявил Владимир Макей.

Он также подчеркнул, что государство обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри. "Если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, думаю, что и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государства. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси. Есть набор и совершенно радикальных мер, если, скажем, нас вынудят пойти на эти шаги", - отметил министр.

По его словам, Беларусь, в частности, может пересмотреть свое участие в различных инициативах и организациях, деятельность которых без ее участия будет лишена смысла. "Крайние меры - это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае, если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, что все стороны в данной ситуации проявят благоразумие. В первую очередь наши партнеры, которые обвиняют Беларусь, власти страны во всех смертных грехах, даже не удосужившись попытаться понять происходящее в Беларуси и объективно оценить ситуацию", - сказал Владимир Макей.-0-