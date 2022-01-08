"Это двойные стандарты". Эксперт о реакции Запада на события в Казахстане

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция Запада на события в Казахстане - двойные стандарты. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" блогер Анатолий Шарий, сообщает БЕЛТА.

"Вот это мирный протест? Когда человек заходит с автоматом, к примеру, в супермаркет и все забирает. Это мирный протест? На самом деле?" - задался вопросом Анатолий Шарий, комментируя события в Казахстане.

Блогер отметил, что реакция Запада на происходящее не что иное, как двойные стандарты.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана. Но почему не было призывов с осторожностью относиться к присутствию, к примеру, бельгийских войск на территории Афганистана? Почему не было призывов аналогичных по отношению к другим странам, которые не приглашали туда войска? Но почему-то Боррель об этом не высказывается. А здесь почему-то озабоченность", - подчеркнул Анатолий Шарий.

По его словам, примечательны и заявления организации Human Rights Watch. "Казахстан захлестнула волна протестов и насилия. В кадрах с места событий видно, как полиция и силы безопасности применяют против протестующих светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Ну, а что применяют протестующие, в кадрах не видно. Это натуральнейшие двойные стандарты, о которых я не устану говорить", - добавил блогер.-0-