"Это хороший повод пообщаться" - Макей рассказал о возможной встрече Лукашенко и Путина во Ржеве

Фото Правительства Тверской области

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Президента России Владимира Путина поучаствовать в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве, которая состоится 30 июня. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА. "Президент России пригласил Президента Беларуси во время нахождения в Москве на параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве, - рассказал он. - Обсуждается программа возможного пребывания Президента Беларуси. Думаю, скорее всего, приглашение будет принято и Президент будет участвовать". "Конечно, это хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить в том числе и назревшие вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия", - добавил глава МИД.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!