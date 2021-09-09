"Это нас не касается". Путин не будет вмешиваться в решение миграционных проблем на границе Беларуси и ЕС

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Россия не намерена каким-либо образом вмешиваться в решение миграционных проблем на границе Беларуси с некоторыми странами Евросоюза. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский журналист спросил у глав государств, стоит ли в ближайшее время ожидать от Минска и Москвы совместных действий по урегулированию гуманитарного кризиса, который обострился в европейском приграничье из-за событий в Афганистане и продолжает набирать обороты, тогда как в ЕС закрывают глаза на действия, например, польских властей, которые вместо помощи выдворяют мигрантов со своей территории, действуя зачастую жестко, с использованием спецсредств.

Владимир Путин отметил, что некоторые его западные коллеги и европейские лидеры призывают его к совместным действиям в решении проблем с мигрантами на границе с Беларусью и просят его как-то повлиять. "Ответ простой: это нас не касается. Это не наша граница", - ответил российский лидер. Он подчеркнул, что миграционный кризис возник на государственной границе Беларуси с другими суверенными странами, поэтому решение проблем они должны искать между собой. "Хотите по-настоящему проблему решать - обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством", - подчеркнул российский лидер.

В то же время Россия продолжит помогать с вывозом граждан третьих стран и даже Афганистана с территории этой страны. "Мы это делаем. Не подпольно. Мы договариваемся с лидерами "Талибана" по отдельным категориям граждан и делаем это, - отметил Владимир Путин. - Часть афганцев приходит на белорусско-литовскую или белорусско-польскую границу. Пускай там не только одни афганцы. Но выгоняют-то с территории европейских государств всех подряд, в том числе и афганцев. Я не понимаю этой логики".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за его позицию по вопросу миграционного кризиса. "Европейский союз и другие пытаются решать эту проблему в том числе предъявляя некие претензии руководству России, в том числе моему коллеге: вы, мол, повоздействуйте, надавите там на Лукашенко и так далее... Я ему благодарен за его позицию, которую он везде высказывает: есть в Беларуси руководство, есть власть - пожалуйста, как сказал Президент, обращайтесь, решайте эту проблему. Видите ли, они с нами разговаривать не могут, потому что то ли Президент "нелегитимный", то ли власть не такая. А вот с талибами - это другое. Там они могут разговаривать и вести диалог", - обратил внимание белорусский лидер.-0-