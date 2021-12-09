"Это прежде всего исторический символ". Мезенцев рассказал о разработке символики Союзного государства

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основа символики Союзного государства будет исторической и деполитизированной, насколько это возможно. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению Дмитрия Мезенцева, позицию о том, что Союзному государству необходима своя символика, разделяют миллионы людей. Она должна быть "очень точной, исторической, объединяющей и заставляющей задуматься", подчеркнул он.

"По сути дела, начинается новый исторический этап. Этот новый этап всех нас заставляет переосмыслить, что для нас Союзное государство, посмотреть на ту экономическую интеграцию, которая определена и у которой есть настоящий продуманный по итогам дискуссий и договоренностей правовой фундамент", - обратил внимание госсекретарь Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев заявил, что предложения по символике Союзного государства были представлены участникам заседания Высшего государственного совета 4 ноября. "Это тот символ, который мы видим сегодня. Это прежде всего исторический символ, деполитизированный, насколько это возможно, безусловно, с представлением национальных флагов: белорусского красно-зеленого с орнаментом и российского триколора. Пока нет мнения членов Высшего государственного совета, было бы неэтично мне доставать эскизы", - отметил он.-0-