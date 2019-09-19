Евдоченко и Шубель обсудили доступ белорусских товаров на европейский рынок

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ белорусских товаров на европейский рынок обсужден сегодня на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Евдоченко с главой представительства Европейского союза в Беларуси Дирком Шубелем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Во время встречи обсуждены актуальные направления сотрудничества Беларуси с Европейским союзом в торгово-экономической сфере, включая доступ белорусских товаров на европейский рынок, привлечение инвестиций, присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации", - рассказали в министерстве.
На этой же неделе с Дирком Шубелем встретился заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Дипломаты обсудили дальнейшие шаги по укреплению белорусско-европейского сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметили в МИД.-0-