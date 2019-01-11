Евдоченко обсудил с замглавы МИД РФ выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выполнение достигнутых на высшем уровне белорусско-российских договоренностей обсудили сегодня в телефонном разговоре первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Информация об этом размещена на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в ходе визитов Президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву 25 и 29 декабря 2018 года, - говорится в сообщении. - Были затронуты практические аспекты деятельности недавно созданной рабочей группы".

Андрей Евдоченко и Григорий Карасин обсудили также ряд практических вопросов двусторонних отношений, добавили в МИД РФ.-0-