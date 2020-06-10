Евдоченко: пандемия CОVID-19 повлияла на белорусско-российские отношения

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия CОVID-19 оказала влияние на белорусско-российские отношения. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко сегодня на онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия коронавируса оказала, безусловно, определенное влияние на наши отношения, - сказал Андрей Евдоченко. - Но она отчетливо напомнила о том, что мы живем с Россией во взаимосвязанном мире, и мы проявили нашу готовность в этой сложной, критической ситуации помогать друг другу. Мы благодарны российской стороне за ту помощь, которая была оказана нам и продолжает оказываться белорусским гражданам при их эвакуации из третьих стран в условиях прекращения международного авиационного сообщения. Это как раз практический пример сотрудничества наших стран в экстремальных ситуациях".

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко полагает, что пандемия коронавируса стала своеобразной лакмусовой бумажкой и проверкой на прочность отношений между двумя странами. "Приятно констатировать, что эту проверку отношения выдержали и с точки зрения взаимной помощи в возвращении граждан, застрявших на различных континентах, и с точки зрения помощи, которую оказывали страны друг другу", - отметил он.

"Введенные ограничительные меры, конечно, повлияли на ряд важных аспектов: сократили объемы взаимной торговли, пострадали личные контакты на всех уровнях, в том числе политические и гуманитарные, - продолжил Андрей Руденко. - Однако это количественные, а не качественные изменения. Суть нашего стратегического партнерства осталась неизменной".

По мнению замглавы МИД РФ, сейчас, когда пандемия постепенно отступает, Беларуси и России необходимо использовать момент для восстановления динамики взаимодействия во всех областях. "И это уже происходит", - констатировал он.-0-