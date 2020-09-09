9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В ходе церемонии обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Беларусью и Нидерландами", - говорится в сообщении.

До назначения послом в Нидерландах Андрей Евдоченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Беларуси.-0-