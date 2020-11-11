Евразийский межправсовет намечено провести в очном формате 4 декабря

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета намечено провести в очном формате 4 декабря. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Евразийский межправсовет планируется провести очно в Москве 4 декабря", - сказала Ия Малкина.

Говоря о повестке заседания, она отметила, что в нее войдут вопросы, связанные со стратегией развития евразийской интеграции до 2025 года, утверждением перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, а также с обеспечением функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.-0-

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