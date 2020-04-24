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09:11 Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью Политика
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24 апреля 2020, 09:11

Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью

Фото из архива
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены комитета Европарламента по гражданским свободам во время дистанционного голосования поддержали соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Такая информация размещена на сайте Европарламента, сообщает БЕЛТА.

Итоговое голосование по соглашениям запланировано на его ближайшем пленарном заседании 13-14 мая.

Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Стороны уверены, что это будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Документы должны быть одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.-0-

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