Европа хочет использовать Беларусь в борьбе с Россией - экс-премьер Украины

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа хочет использовать Беларусь в борьбе с Россией. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сама по себе Беларусь (не обижайтесь, дорогие белорусские братья) никого в Европейском союзе не интересует. Беларусь интересует только с точки зрения ее превращения в "Антибеларусь". То есть основная цель в борьбе с Беларусью и Украиной - это, безусловно, Россия", - убежден Николай Азаров.

Бывший глава украинского правительства пожелал белорусскому государству выдержать этот "беспрецедентный напор" Запада, усилившийся после инцидента с посадкой авиаборта Афины - Вильнюс. "Европа реагирует так, как она никогда не реагировала на абсолютно аналогичные действия. Тот же инцидент с "Белавиа" (имеется в виду принудительная посадка самолета в Украине в 2016 году. - Прим. БЕЛТА): ни одно правительство стран Европейского союза никакой реакции даже не проявило", - заметил экс-премьер.-0-