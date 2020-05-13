Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 мая 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 ФОТОФАКТ: Радуга на окраине Гродно Регионы
21:54 За гнездами белорусской пустельги можно следить онлайн Общество
21:47 Форум "Родники Беларуси" состоится в Минске в ноябре Общество
21:36 В Италии вылечились более половины заразившихся коронавирусом В мире
21:31 Очередной конгресс АIBA пройдет в декабре 2020 года Спорт
21:21 Акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 18-24 мая Общество
21:11 Чемпионат мира по лову рыбы фидером отменен Общество
21:06 Стартовал республиканский этап конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2020" Общество
21:00 Виктория Азаренко вошла в топ-5 лучших теннисисток мира с 2010 года Спорт
20:52 Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии Политика
20:50 Объявлен конкурс для назначения стипендий Президента молодым ученым на 2021 год Общество
20:45 Глава Евросовета призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы В мире
20:37 МАРТ определил, какие данные от субъекта естественной монополии должны быть доступны потребителям Экономика
20:35 Дмитрий Песков лежит в больнице с двусторонней пневмонией В мире
20:29 "Гомельэнерго" применило новое оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций Регионы
20:24 ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование в отношении китайских труб Экономика
20:04 Гандболистки БНТУ-БелАЗа победили "Гомель" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:45 Золотистые щурки вернулись в Беларусь после зимовки Общество
19:34 Вопросы по поддержке трудовых коллективов преобладают на прямых линиях - сенатор Регионы
19:17 Минчанина за нарушение режима самоизоляции оштрафовали более чем на Br1 тыс. Регионы
19:01 Беларусь присоединилась к Конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков Общество
18:41 Совмин одобрил программу в сфере пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов Общество
18:25 Транспорт, жилье и выделение земельных участков - Турчин провел прием граждан Регионы
18:12 В Минске у наркодилеров изъяли около 2,2 кг наркотиков Происшествия
18:11 Стали известны новые даты квалификации по пляжному волейболу к Играм в Токио Спорт
17:58 Минэкономики скорректировало требования к подготовке госпрограмм Экономика
17:55 БГУ: форма проведения текущей аттестации определяется каждым факультетом самостоятельно Общество
17:52 Жителю Гродно вернули забытый на автовокзале кошелек с Br3 тыс. Происшествия
17:44 Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2019 год Президент
17:41 Лесные пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы В мире
Все новости
Все новости
Политика
13 мая 2020, 20:52

Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии

Фото из архива
Фото из архива

13 мая, /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА.

На заседании Европарламента, которое транслировалось в онлайн-режиме, большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов.

Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания, после чего Беларусь и ЕС смогут обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации. Соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после этого. Предполагалось, что это может произойти в июне, однако сейчас понятно, что сроки вступления в силу соглашений сдвигаются как минимум на июль.

Белорусская сторона ратифицировала соглашения еще в апреле: 2 апреля их одобрили Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, 9 апреля законы о ратификации соглашений подписал Президент.

Соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Многие визовые процедуры станут проще, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки - до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Со вступлением в силу соглашения по реадмиссии Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Беларусь и ЕС начали переговоры по соглашениям о визах и реадмиссии в 2014 году. Однако по ряду причин согласовать документы стороны быстро не смогли и подписали их 8 января 2020 года. Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь визовая политика ЕС
Новости рубрики Политика
Фото из архива Главы МИД Беларуси и Азербайджана подчеркивают важность сохранения сотрудничества на фоне пандемии
Владимир Макей. Фото из архива Макей по телефону обсудил тематику прав человека со спецпредставителем ЕС Гилмором
Сергей Лавров. Фото из архива Страны СНГ оперативно реагируют на пандемию коронавируса - Лавров
Фото из архива Главы стран СНГ готовят заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информбезопасности
Владимир Макей Макей предложил обсудить усилия стран СНГ по борьбе с COVID-19 на заседании Совета глав правительств
Владимир Макей во время заседания Проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ может быть готов к подписанию в этом году - Макей
Главное
Александр Лукашенко Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан обсудили у Президента Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19
Ставка рефинансирования с 20 мая снижается до 8%
В Байнете нашлись редкие домены из двух и трех символов
Топ-новости
Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2019 год
Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания в самоизоляции
Чартерным рейсом "Белавиа" из Египта эвакуированы 97 граждан разных стран
Тест на COVID-19 за 15 минут: зачем, кому и какова эффективность
Средства защиты и линия по производству респираторов прибыли в Беларусь из Китая
Абонентам МТС стала доступна технология eSIM, заменяющая классическую SIM-карту
Каждый месяц – 1% от цены! Купите новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!
Врач: материальное поощрение приятно и важно, но это не главная мотивация
БЖД до 15 июня продлила действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции
За гнездами белорусской пустельги можно следить онлайн
Акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 18-24 мая
Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%
Сдавший плазму после COVID-19 гомельчанин: если есть возможность быть донором, надо помогать
Направлять детей на оздоровление в стационарные лагеря предлагается не ранее 15 июня
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.