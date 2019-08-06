Европейская безопасность в условиях глобальной милитаризации станет главной темой "Минского диалога"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" пройдет в столице 7-8 октября. Об этом сообщил журналистам директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман, передает корреспондент БЕЛТА.

Поясняя выбор темы для форума в этому году, эксперт отметил, что она может "показаться чрезмерно драматизированной", но такова ситуация, в которой оказалась Беларуси и другие страны. "И эта ситуация продолжает становиться все более драматичной, потому что в пятницу состоялось исторической событие со знаком минус: распался еще один столп стратегической стабильности, которая существовала после окончания холодной войны и распада Советского Союза: из договора о ракетах средней и меньшей дальности вышли его ключевые подписанты - США и Россия, - пояснил Евгений Прейгерман. - Форум станет первой площадкой, где репрезентативно будем обсуждать региональную безопасность в условиях после распада ДРСМД и новых реалий. А они таковы, что Европа оказывается в самом центре неизбежной гонки вооружений".

В мире наметилась очевидная тенденция на милитаризацию государств, и это подтверждает начавшаяся и набирающая обороты гонка вооружений. "Милитаризация в условиях, когда отсутствует диалог, разрушены каналы коммуникации между основными игроками, распад системы стратегической стабильности - это прямая дорога, к сожалению, к повышенным военно-политическим рискам, - констатировал Евгений Прейгерман. - Для нас, граждан и жителей Беларуси, это особенно опасно. Мы оказались зажатыми между этими геополитическими противоречиями. Если, не дай бог, где-то вспыхнет, то, скорее всего, вспыхнет в нашем регионе, как мы это видели в Украине".

В связи с этим у Беларуси не только академический интерес к проведению подобных форумов, но и практический. "Мы хотим подчеркнуть, что для стран Восточной Европы, которые географически и геополитически находятся между исторически конфликтующими центрами геополитического притяжения, есть иной путь, не только тот, что оказался актуальным для Грузии, Украины. Этот путь важен не только для собственной безопасности и выживания, это единственная возможность сохранить стабильность на широком евразийском пространстве", - убежден Евгений Прейгерман.

На форуме речь пойдет о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, пропаганде, контрпропаганде и базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн. Эксперты обсудят итоги первого десятилетия "Восточного партнерства", потенциал инициативы "Пояс и путь", перспективы развития Евразийского экономического союза.

На площадке форума все заинтересованные смогут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие соберет высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. "Это достаточно уникальный состав с точки зрения геополитического баланса", - отмечают организаторы.

Участниками мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты. Среди тех, кто уже подтвердил участие в форуме, - бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, а также советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм. В дискуссии, которая будет посвящена периоду разрядки международной напряженности и затронет деятельность известного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, примет участие внук дипломата директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко. Этими фамилиями список гостей и экспертов форума, безусловно, не исчерпывается. Организаторы направили приглашение многим известным персонам и в оставшиеся до мероприятия месяцы еще ждут от них подтверждения участия.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-