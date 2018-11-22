Европейские эксперты поделятся опытом с Беларусью в сфере местного самоуправления

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские эксперты прибудут в Беларусь для реализации проектов в области местного самоуправления. Об этом говорилось на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филиппом Бозулем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что у вас есть намерения направить группу высококвалифицированных экспертов и специалистов для реализации проектов поддержки развития местного самоуправления в Беларуси. Я думаю, что мы это тоже оговорим сегодня, чтобы стороны достаточно серьезно подготовились и чтобы это мероприятие было действительно эффективным", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики отметил, что подобные встречи, когда выстраиваются системные отношения с Советом Европы, Конгрессом местных и региональных властей в частности, приобретают регулярный характер. "Это говорит о том, что у нас действительно хорошие перспективы", - уверен Михаил Мясникович. Он добавил, что круглый стол и серьезный разговор, который состоялся в Минске в сентябре, имеют определенное продолжение при работе Совета Республики с местными Советами депутатов и другими региональными структурами.

Совет Республики сейчас очень активно работает над совершенствованием подходов по развитию местного самоуправления. Речь идет об образовании, экологии, занятости, миграции. "Безусловно, очень интересен опыт, который наработан в ваших структурах, чтобы оптимизировать нашу работу, не допускать ошибок, которые, может быть, были в работе других стран, сделать достаточно решительные шаги в направлении совершенствования работы со структурами местного самоуправления", - отметил председатель Совета Республики.

Жан-Филипп Бозуль высоко оценил результаты двустороннего сотрудничества в этом году. "Скажу, что этот год был невероятно эффективен и для нас, для нашего сотрудничества. Мы смогли определить многие направления для будущей совместной деятельности. И также подчеркиваю, что постоянный контакт поможет нам выстроить действительно крепкие отношения", - сказал он.

Директор конгресса считает, что семинар в сентябре был невероятно успешен. Он стал отличным началом для нового витка сотрудничества. Результаты встречи были оценены на самом высоком уровне. В плане углубления сотрудничества первым шагом станет подписание плана действий, который будет согласован с Советом Европы. Жан-Филипп Бозуль выразил надежду, что "в начале следующего года мы сможем этого достичь". Он отметил, что конгресс со своей стороны выражает намерение по политическому сотрудничеству с Беларусью.-0-

Фото Николая Петрова