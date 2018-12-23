23 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО Александр Михневич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Евросоюзе осознали, что наша страна осуществляют свою независимую, открытую международную политику. Минск является основной переговорной площадкой по Украине, мы поддерживаем хорошие отношения с Грузией и Молдовой. Это говорит о том, что у Беларуси есть своя позиция, которая не идет в разрез с интересами наших партнеров", - отметил Александр Михневич.

Он также отметил, что в следующем году в Минске планируется провести крупный форум с участием дипломатов и представителей европейских деловых кругов.-0-