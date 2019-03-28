Федеральный канцлер Австрии прибыл с визитом в Беларусь

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Двухдневной программой визита предусмотрены встречи и переговоры Себастьяна Курца с руководством страны, участие в открытии памятника австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе "Тростенец". Монумент под названием "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. граждан Австрии еврейской национальности, погибших в лагере смерти "Тростенец" в годы Второй мировой войны. Предусмотрен и ряд других мероприятий, в числе которых памятный концерт-реквием.

В состав австрийской делегации входят около 40 человек: представители еврейских общин, родственники погибших в "Тростенце" австрийских евреев, а также представители австрийской экономики.

Ранее Себастьян Курц уже дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии в 2015 и 2017 годах.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено инвестиций на сумму $296,7 млн. В Беларуси зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций.-0-

Фото Рамиля Насибулина