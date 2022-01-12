Фельдман: силы ОДКБ не позволили реализовать цветную революцию в Казахстане

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы ОДКБ не позволили реализовать цветную революцию в Казахстане, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман, сообщает БЕЛТА.

"Уже сегодня понятно по почерку, какие силы стояли за этой интервенцией. Естественно, издалека выглядывают уши США, НАТО, возможно, Турции и радикально исламистских сил, которые всегда, как бы это парадоксально ни было, реализуют свои планы либо с молчаливого согласия Запада, либо вообще координируя собственные действия с Вашингтоном. Вот и получается, что силы ОДКБ сегодня показали, насколько эта организация актуальна, насколько она нужна и что впервые в международной истории за счет координации усилий стран, входящих в этот альянс, была остановлена цветная революция", - сказал Павел Фельдман.

Эксперт подчеркнул: альянс, созданный в качестве альтернативы блоку НАТО, на практике оказывается гораздо более успешным, чем его североатлантический партнер. "Надо уметь признавать как свои победы, так и поражения. И, безусловно, то, что произошло в Казахстане, - победа постсоветского пространства, победа России, Беларуси, легитимных властей Казахстана над коллективным Западом", - добавил он.-0-

Фото Сергея Шелега