Филиппова: санкции в отношении Беларуси введены вопреки общепризнанным нормам и международному праву

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции в отношении Беларуси введены вопреки общепризнанным нормам и международному праву, заявила журналистам первый замминистра юстиции, уполномоченный представитель Совета Министров Республики Беларусь в Конституционном суде Наталья Филиппова после оглашения решения Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Санкции, которые введены в отношении Республики Беларусь, введены вопреки всем общепризнанным нормам и международному праву", - сказала Наталья Филиппова.
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