Игорь Фисенко вручил верительные грамоты гендиректору ЮНЕСКО

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Игорь Фисенко вручил верительные грамоты генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле, официальная церемония состоялась сегодня в штаб-квартире организации в Париже. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

После церемонии состоялась беседа Игоря Фисенко с Одре Азуле, во время которой стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и международной организацией.

Фото ЮНЕСКО

Посол отметил, что с момента вступления в ЮНЕСКО в 1954 году Беларусь играет активную роль в деятельности организации, 5 раз избиралась в исполнительный совет ЮНЕСКО. "Белорусское государство имеет значительный опыт по различным направлениям деятельности организации - в образовании, науке, культуре и спорте, готова делиться им со всеми заинтересованными и содействовать работе ЮНЕСКО. Наша страна многие века занималась построением межконфессионального и межнационального мира, а сейчас прилагает все усилия для сохранения порядка и согласия не только в Беларуси, но и во всем регионе", - подчеркнул Игорь Фисенко.

Одре Азуле поблагодарила за конструктивное сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО, а также за большое внимание, уделяемое вопросам развития образования, культуры, науки и спорта. Гендиректор подчеркнула важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны и популяризацию объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В завершение встречи Игорь Фисенко подарил Одре Азуле книгу "Белорусские сокровища ЮНЕСКО", изданную в 2018 году под патронатом министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.-0-